Meclis'te Kızılay tartışması! Vekillerden sert eleştiriler

ŞIK VE AYDEMİR ARASINDAKİ KAVGAYI VEKİLLER ÖNLEDİ

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Şık'a, "Her zamanki halin. Her zamanki terbiyesizce konuşmaların" dedi. Şık ise "Birazcık arın, namusun, haysiyetin olsa sen şurada sesini keser oturursun" diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine Aydemir, "Her zamanki terbiyesizce konuşmaların. Her zamanki terbiyesizce konuşmaların. Başka bir şey bilmiyorsun zaten! Terbiyesizce konuşuyorsun" ifadelerini kullandı.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir de, "Ne biçim konuşuyorsun sen" diyerek Şık'ın üzerine yürüdü. Şık da Aydemir'in üzerine yürüdü. İki milletvekili arasında yaşanması olası kavgayı, araya giren milletvekilleri son anda önledi.

Şık'ın, "Milyonlarca insanın canının hesabını vereceksiniz. İnsan bile değilsiniz. Öldürdünüz lan insanları. Öldürdünüz katlettiniz. Hepiniz katilsiniz" şeklindeki sözlerine Aydemir, "Sen vatan hainisin, çakal" diyerek karşılık verdi. Tartışmanın uzaması üzerine Meclis Başkanvekili Haydar Akar oturuma ara verdi.

Verilen aranın ardından, Meclis Başkanvekili Haydar Akar, İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın bir önceki oturumda AK Parti'ye yönelik sarf etmiş olduğu sözlerini, TBMM İç Tüzüğünün ilgili maddelerini hatırlatarak, "Kaba ve yaralayıcı sözler sarf etmek ve hareketler yapmak kapsamında olup kınama cezası gerektirdiğini" söyledi. Akar, bu nedenle Ahmet Şık hakkında kınama cezası teklif ederek oylamaya sundu. Genel Kurul'da Şık'ın, AK Partili milletvekilleri ve AK Parti'ye yönelik, 'Hepiniz katilsiniz' sözlerine verilen 'kınama cezası' kabul edildi.