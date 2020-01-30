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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ölümlere yol açan koronavirüs nedeniyle Çin'den birçok sefer gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı'nda önlem alındı.
Sağlık Bakanlığı'nın talimatı üzerine havalimanına kurulan termal kameralar ile Çin'in Pekin, Şanghay ve Guangzhou kentlerinden İstanbul'a gelen yolcuların taraması devam ederken, yolcular ise kendi önlemlerini alarak maske almaya yöneldi.
İstanbul Havalimanı'nda bulunan eczaneler, başta ülkelerine dönen Çinliler olmak üzere birçok yolcunun koruyucu maske isteklerine cevap vermeye çalışıyor.
"KUTU KUTU MASKE ALIYORLAR"
DHA'da yer alan habere göre koruyucu maske satışlarında 10-15 günden beri ciddi bir artış gözlemlendiği belirten Eczacı Nurcan Erkul, "Başta Çin olmak üzere Asya ülkelerinde yaşayan insanlar maske kullanmaya alışkın. Koronavirüsten sonra Çin'e gidecek olanlar eskiden 2-3 maske alırken, şu an ciddi anlamda maske alıyorlar ve kutu kutu almaya başladılar. Bu da satışlara ciddi anlamda yansımaya başladı. Virüsten sonra 10 bini aşkın maske satışı oldu. Bunun yüzde 50'si filtreli maskeler. Kalan yüzde 50 ise 3 katlı maskeler.
"TALEBİ KARŞILAMAKTA GÜÇLÜK YAŞIYORUZ"
Toptan isteyenler var şu anda. Maskeler ciddi anlamda sıkıntıya girdi. Çünkü bizim alımlarımız da arttı. Bizimle birlikte satış yapan yerler de alımlar yapmıştır. Biz de şu anda bulmakta zorlanıyoruz ve taleplere yetiştirmekte zorlanıyoruz. Tedarik edemediğimiz zamanlar da oldu. Fiyatlarda artış oldu. Talep doğrultusunda beklenen bir artış oldu. 2 katına çıkan rakamlara ulaşıldı.
"VALFLİ MASKELER VİRÜSTEN KORUR"
Bu maskeler virüslerden korumaz. Bizim önerimiz valfli maskelerin kullanılması, hava sirkülasyonu sağlayan. Sadece bir kullanımlık değil, birkaç kez kullanılmaya müsaade eden maskelerin kullanılmasını daha sağlıklı buluyoruz. Çin'de maske probleminin ortaya çıktığını duyduk ve o ülkenin halkı da giderken ciddi rakamlarda maske alarak ülkesine geri dönüyor" dedi.
ÇİN'DE ÖLÜ SAYISI 170'E YÜKSELDİ
Çin’de ülke genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 170’e, virüs bulaşan kişi sayısı 7 bin 711’e çıktı. Virüs taşıdığı şüpheli olan kişi sayısı 12 bin 167 olarak açıklanırken, koronavirüs teşhisi konulan kişilerle temas ettikleri gerekçesiyle müşahede altına alınanlar 81 bin 947 oldu.
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