Maske inadı bitmiyor!

Genel

Dün yaşanan olayda, İstanbul'da maske takmayan bir grup, zincir marketin şubesine girdi.

KASİYERE HAKARET ETTİ

Grup bir süre sonra kendilerini maske takmaları konusunda uyaran kasiyer ile tartışmaya başladı. Maskesi olmayan bir müşteri; kasiyere 'terbiyesiz' diyerek, maske takmadıkları için kendilerine alışveriş yaptırmadığını söyledi.

Grup, polisi arayacaklarını söyleyerek kasiyerden şikayetçi olacaklarını belirtti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

BELEDİYE OTOBÜSÜNDE GERGİN ANLAR

Bursa'da da dün sabah erken saatlerde otobüse maskesiz binen bir kadın; otobüs şoförü tarafından maskesini takması konusunda uyarıldı.

Maske takmak istemeyen kadın; şoförün uyarılarına rağmen yolcuların sağlığını tehlikeye atıp otobüse binip yerine oturdu. Duruma önce şaşıran otobüsteki maskeli diğer yolcular da kadından maske takmasını isteyince tartışma yaşandı.

Kadın tüm yolculara ve otobüs sürücüsüne rağmen maske takmamakta direnince şoför kadından aşağıya inmesini; aksi taktirde otobüsü hareket ettirmeyip polis çağıracağını belirtti. Buna rağmen maske takmayacağını söyleyip bağıran kadın, telefonuna sarılıp BURULAŞ'ı arayıp sürücü hakkında şikayetçi oldu.

O anlar otobüsteki bir yolcu tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

MARMARAY'DA DA BENZER TABLO

Üç gün önce de İstanbul'da, Gebze-Halkalı Marmaray Hattı'nda 2 kadın yolcu, diğer yolculardan gelen uyarılara rağmen maskelerini takmadı. Güvenlik görevlileri de tren hareket ederken, 2 kadını ikna etmeye çalıştı.

TRENİ DE BEKLETTİLER

Yaklaşık 10 dakika süren ikna çabaları da fayda etmeyince tren Pendik'te durduruldu. Güvenlik amiri gelerek 2 kadın yolcunun inmesini istedi.

Ancak kadınlar avukatları gelmeden inmeyeceklerini söyledi. Bu esnada tren birkaç dakika bekletildi.

Diğer yolcular da işlerine geç kaldıklarını söyleyerek duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine 2 kadın güvenlik görevlileri tarafından zorla indirildi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!