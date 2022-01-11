Marmaray'da yaşandı! Şoke eden olay!

DHA

İstanbul'da, Gebze-Halkalı Marmaray Hattı'nda dün öğle saatlerinde 2 kadın yolcu, diğer yolculardan gelen uyarılara rağmen maskelerini takmadı.

İKNA EDİLMEYE ÇALIŞILDILAR

DHA'da yer alan son dakika haberine göre bunun üzerine özel güvenlik görevlilerine haber verildi. Güvenlik görevlileri tren hareket ederken, 2 kadını ikna etmeye çalıştı.

PENDİK'TE İNMELERİ İSTENDİ

Yaklaşık 10 dakika süren ikna çabaları da fayda etmeyince tren Pendik'te durduruldu. Güvenlik amiri gelerek 2 kadın yolcunun inmesini istedi.

TRENİ DE BEKLETTİLER

Ancak kadınlar avukatları gelmeden inmeyeceklerini söyledi. Bu esnada tren birkaç dakika bekletildi.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ ZORLA İNDİRDİ

Diğer yolcular da işlerine geç kaldıklarını söyleyerek duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine 2 kadın güvenlik görevlileri tarafından zorla indirildi.

"HEPİNİZDEN DAVACI OLACAĞIM"

Trenden inerken 2 kadının 'hepinizden davacı olacağım' dediği duyuldu. Ardından tren tekrar hareket etti.