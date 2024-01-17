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        Haberler Gündem Ankara Son dakika: Mansur Yavaş'tan sosyal yardım açıklaması

        Mansur Yavaş'tan sosyal yardım açıklaması

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Sosyal yardım alma hakkı olan emeklilerimize verdiğimiz aylık 1000 TL desteği sürdüreceğiz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 11:16 Güncelleme: 17.01.2024 - 11:16
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        Mansur Yavaş'tan sosyal yardım açıklaması
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        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, emeklilere yönelik aylık 1000 liralık desteğin devam edeceğini açıkladı.

        ABB Başkanı Mansur Yavaş, X'ten yaptığı açıklamada, sosyal desteklerin devam ettiğini bildirdi.

        Yavaş, "Açlık sınırının altında maaş alan ve sosyal yardım alma hakkı olan emeklilerimize verdiğimiz aylık 1000 TL desteği sürdüreceğiz. Ayrıca her ay 400 TL et desteği ve kış aylarında aylık 500 TL doğal gaz desteğiyle yanınızda olacağız" dedi.

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