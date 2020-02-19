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Manisalı besicinin dikkatini çekti, hemen kaydetti: Depremden 13 saniye önce koyunlar

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde besicilik yapan İbrahim Güngör, koyunlarının huzursuz hareketlerinden şüphelenip cep telefonu kamerasıyla görüntü kaydetmeye başladı. Güngör'ün kayda başlamasından 13 saniye sonra deprem meydana geldi

19.02.2020 - 09:03 | Güncelleme:
Manisa'da deprem öncesi koyunların huzursuzlğu
AA

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde hayvancılıkla uğraşan İbrahim Güngör, 19.09'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem anını cep telefonuyla kaydetti.

 

 

Kuzularının huzursuz şekilde hareket etmelerinden ve bağırmalarına anlam veremeyen Güngör, telefonuyla ahırda kuzuların bu anını kaydetmek istedi. Güngör, kayda başladıktan yaklaşık 13 saniye sonra deprem meydana geldi.

İbrahim Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam kuzuları meradan getirip anne koyunların yanına bıraktığı sırada hayvanlarda huzursuzluğun başladığını ve bunu cep telefonuyla kaydettiğini belirterek, "Daha sonra bir anda deprem olmaya başladı. İlk başta ben olan biteni anlamadım. Çocuklar ağlamaya başladı, çok kötüydü, Allah bir daha yaşatmasın" dedi.

 

 

 

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