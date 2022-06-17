Manisa'da evli çift bıçaklanarak öldürüldü!

İlçede yaşayan iki çocuk sahibi Mesut (53) ve Leyla (50) Dursun çiftinden haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

AA'da yer alan habere göre eve giden ekipler, çifti bıçaklanarak öldürülmüş buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Dursun çiftinin cenazeleri, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin, Dursun çiftini bıçaklayarak öldüren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor.