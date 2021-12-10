Manavgat'ı küle çeviren sanıktan inanılmaz savunma!

DHA

Manavgat'ın turizm merkezi Titreyengöl'de, 404 bitki ve 223 yaban hayatı türünün bulunduğu, 30 turizm tesisiyle 18 bin yatağın yer aldığı 350 hektarlık Sorgun ormanında 18 Eylül'de yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre, bölgeye sevk edilen Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri alevlere müdahale ederken art arda 2 yangın daha çıktı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI, SÖZLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Ormanda araştırma yapan görevliler, 4'üncü noktada yangın çıkarmaya çalışan Semih Kuloğlu'nu suçüstü yakaladı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Kuloğlu, 'Neden yakıyorsun buraları?' sorusuna, 'Evimi yakıyorum' karşılığını verdi.

Vatandaşların linç girişiminde bulunduğu Kuloğlu, jandarma aracına bindirilerek karakola götürüldü. Yangını söndürmek için gelen vatandaşlar, şüphelinin elinde içki şişesiyle sürekli ormanda dolaştığını öne sürdü. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

'ALLAH'TAN MESAJ GELDİ'

Olay öncesinde Side Mahallesi'nde tek başına oturduğu evini yaktığı ortaya çıkan Semih Kuloğlu, jandarmadaki ifadesinde Sorgun ormanındaki yangını 'Allah'tan mesaj geldi' diyerek, kendisini öldürmek için çıkardığını söyledi. Kuloğlu, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

DAVA GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Kuloğlu'nun 'kasten orman yakmak' suçundan cezalandırılması talep edildi. İddianamenin kabulünün ardından Kuloğlu'nun yargılandığı dava, Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Sanık Kuloğlu, duruşmaya tutuklu bulunduğu Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden SEGBİS ile katıldı. Sanık avukatlarıyla Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü avukatları da salonda hazır bulundu.

'ISINMAK MAKSADIYLA ATEŞ YAKTIM'

Semih Kuloğlu, evi yandığı için sokakta kaldığını anlattı. Telefonu ve parası olmadığı için resmi kurumlardan yardım talep ettiğini aktaran Kuloğlu, "Manavgat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan aldığım parayla bilet alarak Ankara'ya gittim. Çeşitli kurumlardan yardım istedim ancak olumlu sonuç alamadım. Sadece vakıftan aldığım parayla dönüş biletini alabildim. Manavgat'a 18 Eylül'de geldim. Terminalde otobüsten indim, kalacak yerim olmadığı için yakında bulunan ormanlık alana gittim. Ben ormana vardığımda saat 05.30-06.00 civarıydı. Hava soğuktu, ısınmak maksadıyla ateş yaktım. Bu ateş nedeniyle yangın çıkmış olmalı. Benim kastım kesinlikle ormana zarar vermek değildi" dedi.

'İLK İFADEMİ KABUL ETMİYORUM'

Mahkeme başkanının, jandarmada olayı farklı anlattığını hatırlatması üzerine Kuloğlu, "Benim şimdiki ifadem doğrudur. Önceki ifademi kabul etmiyorum. Ormanı kasten yakmam söz konusu değildir" diye konuştu. Sanık Kuloğlu, savcılık ifadesinde bahsettiği istihbaratçı olduğuna dair beyanı konuşmak istemediğini söyledi.

'BİR ŞEYLERİ YAKMAYA ÇALIŞIYORDU'

Duruşmada tanık olarak dinlenen Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'nde şef olarak görev yapan Seyit Ahmet Öz, ormanda yangın çıktığı ihbarı üzerine yola çıktıklarını, 2-3 noktadan duman çıktığını gördüklerini anlattı. Ormana girerken sanığı gördüklerini dile getiren Öz, "Yarı çıplak vaziyetteydi, elinde bir sopa vardı. Yere doğru eğilmiş bir şeyleri yakmaya çalışıyordu. Biz kendisini yakaladık. Jandarmaya haber verdik. Yakalanmadan önce elini cebine sokmuştu. Cebine ne koyduğunu sorduğumuzda çakmağı çıkarıp bize verdi" dedi. Duruşma, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

İLÇE MERKEZİNDEKİ YANGINDA TAHLİYE KARARI

Öte yandan Manavgat ilçe merkezinde 28 Temmuz'da çıkan orman yangınını azmettirdiği iddiasıyla tutuklu yargılanan C.Y. (16), ilk duruşmada tahliye edildi. Orman yangınını başlattığı iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanık M.A.T. (12) ise duruşmada "Beni 'ormanı yakmazsan ablanı ve kardeşini öldürürüm' diye tehdit etti" dedi.

Kavaklı Mahallesi'nde 28 Temmuz'da çıkan ve 4 hektarlık ormanlık alan ile çok sayıda ev ve iş yerinin zarar gördüğü yangın ile ilgili dava, 'çocuk mahkemesi' sıfatıyla Manavgat 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Orman yangınını azmettirdiği iddiasıyla tutuklanan C.Y. duruşmaya SEGBİS aracılığı ile Alanya Cezaevi'nden katıldı. Orman yangınını başlattığı iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanık M.A.T., sanık avukatları ile 22 şikayetçiden 17'si ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü avukatları salonda hazır bulundu.

'ÇAKMAKLA KURU DALLARI TUTUŞTURDUM'

Sanıkların yaşlarının küçük olması nedeniyle kapalı gerçekleştirilen duruşmada ifade veren M.A.T., ormanın kenarından yürürken C.Y.'nin kendisini çağırdığını belirterek "Beni 'ormanı yakmazsan ablanı ve kardeşini öldürürüm' diye tehdit etti. Daha önceleri C.Y. ile ablam Y.T. sevgiliydi, sonra ayrıldılar. İstemiyordum, C.Y. beni tehdit edip, ormanı yakmamı istedi ve bana bir çakmak verdi. C.Y.'nin yanında olan diğer 3 kişi de ormanı yakmam için beni tehdit etti. Çakmakla kuru dalları tutuşturdum, C.Y. ve arkadaşları kaçtı. Yangını söndürmeye çalıştım ama söndüremedim" dedi.

Mahkeme başkanı M.A.T.'ye "Daha önce farklı anlatmışsın, doğrusunu söyle" deyince M.A.T. "Yangını C.Y. beni tehdit ettiği için çıkardım. Korktuğum için böyle ifade vermiştim. Yangını söndürmeye çalışırken parmağım yanmıştı. Benim şimdiki ifadem; daha doğrudur" cevabını verdi.

'HUSUMET DUYMASI NEDENİYLE İFTİRA ATMIŞ OLABİLİR'

Tutuklu sanık C.Y. ise suçsuz olduğunu, ormanı yakmadığını ve yaktırmadığını belirterek "Olay günü M.A.T. ile konuşmadım. Daha önceleri kendisiyle sürekli kavga ederdik. Kendisi bana küfredip, kaçardı. Kendisini bir keresinde yakalayıp, boğazını sıkmıştım. M.A.T.'nin ablası ile gönül ilişkim olmuştu. Bana husumet duyması nedeniyle iftira atmış olabilir. M.A.T.'ye çakmak vermedim, kendisiyle sohbet bile etmedim" diye konuştu. C.Y. suçsuz yere cezaevinde olduğunu söyleyerek tahliyesini ve beraatını istedi. Duruşmaya katılan şikayetçiler de ev ve iş yerlerinin yandığını belirterek, zararlarının tazmin edilmesini ve suçluların cezalandırılmasını istedi.

MAHKEME HEYETİ RAPOR İSTEDİ

Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti, C.Y.'nin tahliyesine karar verdi. Mahkeme, M.A.T.'nin devlet yurdunda kalması yönündeki tedbiri kaldırdı. Mahkeme heyeti, M.A.T.'nin olay tarihi itibarıyla işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama veya bu fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişip gelişmediği, beyanlarına itibar edilip edilemeyeceğine yönelik İstanbul Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulu'ndan rapor istenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Hazırlanan iddianamede, M.A.T. hakkında 'kasten orman yakmak' ve 'olası kastla mala zarar vermek' suçlarından 7 yıl 1 ay hapis, 6 bin 667 gün adli para cezası, C.Y. hakkında ise aynı suçlardan ve azmettirici olduğu gerekçesiyle 14 yıl 1 ay 20 gün hapis ve 13 bin 333 gün adli para cezası talep edildi.