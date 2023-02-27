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Malatya'da sokak lambaları yanıyor ama...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da elektrik verilmeye başlandı. Malatya'da sokak lambaları yanarken, hasar gören evlerdeki karanlık dikkat çekti

Giriş: 27.02.2023 - 08:49 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Malatya'da sokak lambaları yanıyor ama...
DHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 11 il içerisinde yer alan Malatya'nın bir bölümünde kimsenin oturmadığı evlerin bulunduğu bölgeyi sadece sokak lambalarının aydınlattığı görüldü. Havadan çekilen görüntülerde apartmanlarda azı sayıda ışıkların yanması dikkati çekti.

Asrın depreminde etkilenen 11 il içerisinde bulunan Malatya'da 1500'ün üzerinde ev yıkılırken, binlerce evde da hasar oluştu. Malatyalıların bir kısmı çadır kentlerde yaşarken bir bölümü de köy ya da kırsal bölgelerde bir veya 2 katlı evlerde oturan yakınlarının yanlarına sığındı.

Vatandaşların büyük bölümü ise farklı kentlere göç etti. Depremin olumsuzluklarının yaşandığı kente havadan çekilen görüntülerde kenti sokak lambalarının aydınlattığı görüldü. Depremin olumsuzluklarının yaşandığı kentte apartmanlardan ise az sayıda ışık yayıldığı dikkati çekti.

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