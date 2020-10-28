İHA

Olay, Battalgazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş insanı olduğu ileri sürülen E.T. ile M.F.A. arasında tartışma çıktı. Korkunç olayda M.F.A. adlı şahsın silahından çıkan kurşunlarla iş insanı E.T. yaralandı.

İHA'nın haberine göre, şüpheli şahsın suç aletiyle birlikte ekipler tarafından kısa sürede yakalandığı olayda yaralı şahıs Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan E.T. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.