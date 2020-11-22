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Malatya'da anne ile oğlu 1 saat arayla kalp krizinden öldü

Malatya'nın Darende ilçesinde nikah töreninde oynarken kalp krizi sonucu hayatını kaybeden oğlunun acı haberini alan anne, 1 saat sonra kalp krizi geçirerek vefat etti.

22.11.2020 - 12:02 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Malatya'da anne ile oğlu 1 saat arayla kalp krizinden öldü - Haberler
Anne ile oğlu 1 saat arayla kalp krizinden öldü
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AA

Yenice Mahallesi'nde yakınlarının nikah törenine katılan Mustafa Gürbüz (56),oynadığı sırada aniden rahatsızlanıp yere düştü.

Yakınları tarafından Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Gürbüz, buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gürbüz'ün vefat haberini alan annesi Nezik Gürbüz (78) de oğluna ait evde 1 saat sonra kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede vefat etti.

Anne ve oğul Gürbüz, mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Öte yandan, Mustafa Gürbüz'ün nihah töreninde oyun oynarken kalp krizi geçirdiği anlar bir yakını tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, Gürbüz'ün oynamayı bıraktığı sırada yere düşmesi görülüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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