Maden faciasında gözaltına alınanlar adliyede!

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 kişinin ifadeleri alınırken, adliyeye sevklerine başlandı.
DHA'nın haberine göre Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü´ne ait maden ocağında 41 madencinin yaşamını yitirmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 25 kişi için gözaltı kararı verildi.
242 SAYFALIK DOSYA HAZIRLANDI
24 kişi gözaltına alınırken, İstanbul'da bulunan 1 kişi ise daha sonra gözaltına alınacak. Gözaltına alınan 24 kişinin Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alındı. Gözaltındaki kişilere "İhmaller var, mevzuat gereği alınması gereken tedbirler neden alınmadı?" soruları soruldu. Emniyet, 242 sayfalık dosya hazırladı.
MADENDEKİ YANGIN SÜRÜYOR
Bu sırada, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen 6 savcı, 7 kişilik bilirkişi heyeti, madencilerin avukatları, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak ve Bartın Baro Başkanı Ferhat Parlatır dün yeniden maden sahasına girerek, incelemelerde bulunarak, mekanizasyon ve bilgisayar alanları ile görevli madencilerle görüştü. 3 saat süren incelemelerde heyet, yangının halen devam etmesi nedeniyle yer altına girmedi.
Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından gözaltındakiler bugün emniyet müdürlüğünün yanındaki adliyeye sevk edilmeye başlandı. İlk olarak TTK Amasra Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca ve maden mühendisi İbrahim Hakan Mengeş adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevkler gün boyunca devam edecek.
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