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Son dakika: LPG 'ye zam! LPG otogaz fiyatları ne kadar oldu? Zamdan sonra LPG litre fiyatı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla LPG otogaz fiyatlarına 12 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 29 kuruş zam yapıldığını duyurdu. EPGİS, 7 Ocak'ta da benzin ve motorin fiyatlarına zam geldiğini duyurmuştu. Araç sahipleri pompa fiyatlarına yansıyacak LPG zammının ardından LPG litre fiyatlarının ne kadar artacağını araştırıyor. LPG otogaz fiyatları ne kadar oldu? Zamdan sonra LPG litre fiyatı

11.01.2022 - 21:09 | Güncelleme: ENERJİ

  • Yeni seneye zamla başlayan akaryakıt fiyatlarına bir zam daha eklendi. EPGİS, 11 Ocak Salı akşamı Twitter hesabından yeni senenin ilk LPG otogaz zammını duyurdu. EPGİS tarafından yapılan açıklamaya göre LPG otogazda pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde 29 kuruş zam uygulanacak. Vatandaşlar İzmir, İstanbul ve Ankara'da LPG fiyatları ne kadar olacak, LPG otogaz litre fiyatı kaç TL sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. İşte son zamdan sonra LPG fiyatları  

  • EPGİS DUYURDU: LPG'YE ZAM!

    EPGİS tarafından yapılan paylaşımda "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı

    12/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

    LPG Otogazda 29 KRŞ/LT

    Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi. 

  • LPG OTOGAZ FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

    LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 8,80 liradan 9,09 liraya, İstanbul'da ortalama 8,76 liradan 9,05 liraya ve İzmir'de 8,64 liradan 8,93 liraya yükselecek.

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