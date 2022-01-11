Yeni seneye zamla başlayan akaryakıt fiyatlarına bir zam daha eklendi. EPGİS, 11 Ocak Salı akşamı Twitter hesabından yeni senenin ilk LPG otogaz zammını duyurdu. EPGİS tarafından yapılan açıklamaya göre LPG otogazda pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde 29 kuruş zam uygulanacak. Vatandaşlar İzmir, İstanbul ve Ankara'da LPG fiyatları ne kadar olacak, LPG otogaz litre fiyatı kaç TL sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. İşte son zamdan sonra LPG fiyatları