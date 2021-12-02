Lodosun vurduğu bir gemi daha battı!

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle su almaya başlayan gemi battı. Maltepe Yalı Mahallesi Milli Müdafaa İskelesi'nde bağlı olan ''AYİŞ'' isimli Ro-Ro gemisi, önceki gün etkili olan fırtına nedeniyle su almaya başladı.

AA'da yer alan habere göre gemi, sabah saatlerinde tamamen batarken polis iskele çevresine güvenlik şeridi çekti. Öte yandan fırtınaya yenilen gemilerin sayısı da 5'e yükseldi.