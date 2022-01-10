Libya Başkonsolosu'nun evini soydular

SHOW Haber'den Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre; Libya Başkonsolosunun evi 3 hırsız tarafından soyuldu, hırsızların rahat tavırları kameralara yansıdı.

Lüks sitede kapıları kartla tek tek deneyen hırsızlar iki daireden toplamda 800 bin lira değerinde para ve ziynet eşya çaldılar. Kamera görüntülerinden yakayı eleveren 3 hırsız tutuklandı.