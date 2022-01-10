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Haberler Dünya Son dakika: Libya Başkonsolosu'nun evini soydular

Libya Başkonsolosu'nun evini soydular

Makyajlı iyi giyimli üç kadın ve yanlarında bir çocuk, lüks siteye rahatlıkla girerek Libya Başkonsolosunun evine soydular

10.01.2022 - 19:41 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Libya Başkonsolosu'nun evini soydular
HABERTURK.COM

SHOW Haber'den Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre; Libya Başkonsolosunun evi 3 hırsız tarafından soyuldu, hırsızların rahat tavırları kameralara yansıdı.

Lüks sitede kapıları kartla tek tek deneyen hırsızlar iki daireden toplamda 800 bin lira değerinde para ve ziynet eşya çaldılar. Kamera görüntülerinden yakayı eleveren 3 hırsız tutuklandı.

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