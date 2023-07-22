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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Kuzey Irak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

        Kuzey Irak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

        Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 10:36
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        5 terörist etkisiz!
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        Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki Metina´da 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

        Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik Irak´ın kuzeyini teröristlere dar ediyor. Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki Metina´da tespit edilen 5 PKK´lı terörist, düzenlenen hava harekatları ile etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek" denildi.

        #PKK operasyonu
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        #Kuzey Irak
        #Son dakika haberler
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