Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nde saat 10.00 sıralarında karşılaşan husumetli Kalkan ve Baktemur aileleri arasında tartışma yaşandı.

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Hastaneden erken çıkan Şaban ve Coşkun Baktemur kardeşler, Katırlı köyüne gitti. Baktemur kardeşler, bir süre sonra gelen ve içinde Osman, Çetin ve Eyüphan Kalkan’ın bulunduğu otomobile tabanca ile ateş açtı.

Saldırıda, amca çocukları olduğu belirlenen Osman ve Çetin Kalkan yaşamını yitirdi, Eyüphan Kalkan yaraladı.

İhbar üzerine köyle sağlık ekibi sevk edildi. Eyüphan Kalkan, ambulansla Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ölen 2 kişinin cenazesi de morga kondu. Olayda yaşamını yitiren 2 kişinin yakınları hastaneye akın etti.

Olaya ilişkin çalışma başlatan jandarma Şaban Baktemur’u yakalayıp gözaltına aldı. Coşkun Baktemur'un yakalanması için çalışmalar sürüyor.