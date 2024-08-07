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        Haberler Gündem Trafik Son dakika: Küçükçekmece TEM Otoyolunda kamyonete arkadan çarpan motosiklet sürücüsü öldü

        Küçükçekmece TEM Otoyolunda kamyonete arkadan çarpan motosiklet sürücüsü öldü

        TEM Otoyolu Küçükçekmece mevkisinde, arıza yaptığı için emniyet şeridinde bulunan kamyonete, motosikletli çarptı. Motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 09:05 Güncelleme: 07.08.2024 - 09:05
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        Emniyet şeridinde öldüren kaza!
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        Küçükçekmece TEM Otoyolu'nda emniyet şeridindeki kamyonete arkadan çarpan motosiklet sürücüsü öldü. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde bir şerit trafiğe kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu.

        Kaza, TEM Otoyolu Halkalı mevkii Ankara istikametinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre Yılmaz Mucu idaresindeki kamyonetin motor arıza ışığı yanınca, aracını Halkalı mevkiinde emniyet şeridinde durdurdu.

        Şoför, arızayı tespit etmeye çalıştığı sırada Ersin K.'nın kullandığı motosiklet emniyet şeridindeki kamyonete arkadan çarptı ve motosiklet kamyonete saplandı.

        Kazayı görenler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü 31 yaşındaki Ersin K.nın öldüğünü belirledi. Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu.

        Kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapanırken Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Cenaze ambulans ile Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar emniyet otoparkına çekildi.

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