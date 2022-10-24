AA

Küçükçekmece'de, bir konut şantiyesinin istinat duvarının çökmesi sonucu, bitişiğindeki özel üniversitenin 3 katlı binası da çöktü, üniversitenin ana binasında da büyük hasar oluştu. Sefaköy'de Halkalı Caddesi üzerinde bulunan bir konut şantiyesinde, zemini güçlendirmek için uygulanan fora kazıkları patlarken çökme yaşandı. Çökme nedeniyle şantiye sahasının yanındaki özel İstanbul Arel Üniversitesinin 3 katlı binası da çöktü. Üniversitenin ana binasının bir köşesinde de büyük hasar meydana geldi. Binalar daha önce tedbir amaçlı boşaltıldığı için herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

AFAD EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI Fotoğraf: AA İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, şantiye sahası çevresindeki diğer bina ve apartmanlarda herhangi bir etkilenme olup olmadığına yönelik inceleme başlattı.

TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILMIŞTI Fotoğraf: DHA Şantiye sahasında akşam saatlerinde meydana gelen çökme nedeniyle bitişiğindeki özel üniversite binası tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de olay yerine gelerek şantiye sahasında incelemelerde bulunmuştu. Yapılan ilk incelemenin ardından şantiye etrafına şerit çekilmişti. DUVARINDA ÇATLAKLAR OLUŞAN ÜNİVERSİTE BİNASI BOŞALTILDI *Haberin ilk görseli AA tarafından servis edilmiştir.