Duvarında çatlaklar oluşan üniversite binası boşaltıldı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, yan tarafındaki inşaatın istinat duvarında meydana gelen çökme nedeniyle Arel Üniversitesi binasında çatlaklar oluştu.

Olay yerine ekipler sevk edilirken, bina tahliye edildi.

İncelemeler sürüyor.