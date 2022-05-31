Küçük çocuğa saldıran Pitbull'u kaçırdılar!

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Y.G.'ye ait Pitbull cinsi köpek, binanın bodrum katının bahçesinde bulunan kafeste besleniyordu.
DHA'nın haberine göre bina sakinlerinin ortak kullandığı bahçede, U.D. Eryiğit adlı kız çocuğu yengesi Esma Çamlıgedik ile oturuyordu. Yenge Esma Çamlıgedik komşusuna ait köpeği çocuğun oynaması için kafesten çıkardı.
KÖPEĞİN SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI
Ancak köpek elinde yiyecek bulunan çocuğa saldırdı. Küçük çocuk yüzünden ve kafasından yaralandı. Köpeğin saldırısından kurtarılan çocuk, akrabası Furkan Çamlıgedik'in kucağında 2 kilometre uzaklıkta bulunan hastaneye götürüldü.
YARALI ÇOCUĞUN DURUMU İYİ
U.D. Eryiğit ilk müdahalenin ardından ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yüzünden ve kafasından yaralanan çocuğun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından baba Burak Eryiğit ve anne Macide Eryiğit, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine geldi.
Köpek ise iddiaya göre bugün gece 03.00 sıralarında sahibi Y.G. tarafından Tekirdağ'a kaçırıldı. Polis ekipleri tarafından aranan köpek bulundu. Köpek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri ekipleri tarafından hayvan barınağına götürüldü. Köpeğin sahibi Y.G ise gözaltına alındı.
"KÖPEK TEKİRDAĞ'DA BULUNDU"
Yaşananları anlatan baba Burak Eryiğit, "Bahçede piknik yaparken yengesi yan bahçeye giriyor. Orada köpeği oynasınlar diye serbest bırakıyor. Köpeğin sahibini önce arayıp izin istediğini söylüyor. Köpek sabahtan beri evde aç olduğu için köpek piknik alanından yemek yemeğe çalışıyor. Kızımın elinde de yiyecek varmış. Köpek yemek yemeğe gelince yengesi köpeği itiyor. Ardından çocuğa saldırıyor. Yengesinin oğlu köpeği çocuğumdan ayırıyor. Sonra hastaneye gidiyorlar" dedi.
Eryiğit, "Köpeğin sahibi kilidin neden açıldığını sordu. Kızımız da yengesinin köpeği saldığını söyledi. Köpeğin sahibi gece 03.00 gibi köpeği kaçırıyor. Köpek Tekirdağ'da bulundu. Köpeğin sahibi köpeğin kimliğinin olduğunu söyledi. Mahkemeye verdik, ifademizi verdik. Maddi ve manevi devam edeceğiz" diye konuştu.
Kurye olan baba Eryiğit, "Köpekler toplatılsın demiyoruz ama bugün benim çocuğum yarın başkasının çocuğu olur, lütfen sahip çıkılsın. Neredeyse gözü kör olacakmış. Plastik cerrahi doktoru gerekiyordu ancak kanaması çok olunca mecbur baktılar" şeklinde konuştu. Baba Eryiğit, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de doktorlar ile ilgilenmedikleri gerekçesiyle tartıştıklarını belirtti.
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