Kremlin: Diplomasiye açığız

Reuters

Kremlin tarafından yapılan açıklamada "Rusya halen diplomasiye açık" ifadeleri kullanıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanımasının ardından Moskova'nın halen diplomasiye açık olduğunu söyledi.

Peskov, "Rus güçlerinin Donbas'a girdiğine ilişkin henüz bilgim yok" dedi. Rus güçlerinin Donbas'a

duruma göre gireceğini belirtti.

BIDEN-PUTIN GÖRÜŞMESİ

Donbass'ın tanınması kararının sakinliği sağlayacağını umduğunu dile getiren Peskov, "Rusya halen diplomasiye açık" dedi.

Putin ile ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesi sorusunu yanıtlayan Peskov, " Tüm kontaklar açık" ifadelerini kullandı.