Zelenskiy'den Rusya'ya: Saldırılara zemin hazırladı!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Rusya'nın kararıyla Ukrayna karşıtı saldırılara yasal bir zemin hazırladı" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Rusya'nın ayrılıkçıların sözde cumhuriyetlerini tanıma kararına ilişkin halka seslenişin ardından ikince kez kameraların karşısına geçti.
Rusya'ya karşı yaptırım uygulanması gerektiğini belirten Zelenskiy, "Kuzey Akım 2 projesi tamamen bitirilmeli" dedi.
Ayrılıkçı sözde cumhuriyetleri tanıması nedeniyle Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmeyi değerlendirdiklerini açıklayan Zelenskiy, "Ukrayna'ya karşı bir savaş olmayacağına inanıyoruz" dedi.
"BÜYÜK BİR TRAJEDİ YAŞANABİLİR"
Zelenskiy açıklamalarına şöyle devam etti;
"Saldırılar söz konusu, gerilimin artması durumunda saldırılar yaşanıyor. Büyük bir trajedi yaşanabilir. NATO'da kimler var kimler yok buna baktığımızda ordunuzu güçlendirmeniz gerekiyor aksi takdirde askerler hayatlarını kaybedebilir.
Biz AB ve NATO ülkelerine güvenmek istiyoruz. Evet biz NATO ülkesi değiliz ancak biz Rusya tarafından işgal edilirsek bu, herkes için tehdit olacaktır. Kimse savaş istemiyor ama bizim her türlü saldırıya hazırlıklı olmamız gerekiyor."
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