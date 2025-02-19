Kremlin'den Putin-Trump görüşmesine ilişkin açıklama

ABD ve Rus heyetlerinin dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 4 buçuk saatlik görüşmesinin ardından Kremlin'den yeni açıklama geldi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya ve ABD'nin dün esas olarak ikili ilişkileri ele aldığı ifade edildi. Riyad'daki görüşmede Ukrayna krizine yönelik önemli adımlar atılmasının sağlanacağı belirtildi.

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Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Şubat ayı sonuna kadar görüşebileceğini bildirdi. ABD Başkanı Trump da dün akşam yaptığı açıklamada Putin ile bu ay için görüşebileceğini söylemişti.

RİYAD'DA 4 BUÇUK SAATLİK ABD-RUSYA ZİRVESİ

Rus ve Amerikan heyetleri ikili ilişkileri normalleştirme ve Ukrayna'daki savaşı sonlandırma konularını görüşmek üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelmişti.

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Bu toplantı, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinin ardından gerçekleşmişti.

Riyad’daki görüşmeler 4,5 saat sürmüş ve taraflar Ukrayna konusunda ilerleyen süreçte temaslarını sürdüreceklerini belirtmişti.

us heyetinde Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev yer alırken, ABD heyetinde Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff bulunmuştu.

Toplantının ardından Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iki ülke heyetlerinin Ukrayna konusunda ilerleyen zamanda görüşmelerine devam edeceğini ifade etmişti.