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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, Avrupa'daki 11 milyon 500 bin nüfusa sahip olan Belçika'yı da vurdu. Belçika´da, bir günde 417 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 4 bin 857´ye yükseldi. Öte yandan, 1236 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 34 bin 809´a ulaştı.

ÖLÜMLERİN YARISI HUZUREVİNDE

Ulusal Kriz Merkezi verilerine göre ülkedeki ölümlerin yüzde 48'ini huzurevlerindeki ölümler oluştururken, bu durum siyasi otoriteye yönelik tepkileri de arttırdı. Dün, dünyanın önde gelen uluslar arası haber ajanslarından AP'nin geçtiği bir fotoğraf ise Avrupa'da büyük etki yarattı.

KREMATORYUM MERKEZİNDE ÇEKİLDİ

Belçika'da Limburg kenti sınırları içinde olan 34 bin nüfuslu Lommel'de, dün, koruyucu kıyafeti giyen bir kişinin koronavirüsten ölen bir hastanın tabutunu Pontes Krematoryum Merkezi'nde fırına verdiği objektife yansıdı. Fotoğraf Avrupa'da büyük yankı uyandırdı.

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