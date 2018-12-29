Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde 2019 yılı birinci çeyreğinde uygulanacak azami faiz oranlarını değiştirmedi. Alınan kararla 2018 yılının 3. çeyreğinden itibaren uygulanan faizler geçerli olmaya devam edecek.

Buna göre, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,52, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı ise yüzde 2,12 olmaya devam edecek.

TL cinsinden kredi kartı işlemlerinde akdi faiz oranı yüzde 2,02, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde akdi faiz oranı ise yüzde 1,62 şeklinde uygulanıyor.

TCMB, açıklamasında, "Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır." dedi.

Kredi kartı faizleri son olarak 2018 haziran ayında değiştirilmişti.