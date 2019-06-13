13 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kredi kredi asgari ödeme tutarlarında değişikliğe gidildi. Banka kartları ve kredi kartları hakkında yönetmelikte yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yeni düzenlemeye göre önceden kart limitine göre belirlenen asgari ödeme tutarı, kart limitine bakılmaksızın tüm kartlarda asgari yüzde 30 olarak belirlendi. Bir yıllık kartlar için ise borcun asgari yüzde 40’ı ödenecek.
ESKİDEN LİMİTE GÖRE DEĞİŞİYORDU
Önceki düzenlemede kredi kartı limiti 15 bin Türk Lirasına kadar olan kredi kartlarında dönem borcunun en az yüzde 30'unun, 15 ile 20 bin lira arası limitli kredi kartlarının dönem borcunun en az yüzde 35'inin, 20 bin lira ve üzeri limitli kredi kartlarının dönem borcunun ise en az yüzde 40'ının ödenmesi gerekiyordu.
Böylelikle, 15 bin liranın üzerindeki limite sahip kartlarda kredi kartı minimum ödeme tutarı gevşetilmiş oldu.
Yönetmeliğin kredi kartı sözleşme şartlarını düzenleyen 17 maddesinin e ve h bendinde yapılan değişiklik şöyle oldu:
“e) Ödenmesi gereken asgarî tutarın dönem borcunun yüzde otuzundan ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde kırkından aşağı olamayacağı.”
“h) Ödenmesi gereken asgarî tutarın dönem borcunun yüzde otuzundan ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde kırkından aşağı olamayacağına ve bankanın bu miktardan az olmamak üzere asgari ödeme tutarını belirleyebileceğine,”
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