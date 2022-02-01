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Haberler Dünya Son dakika: Kovid-19'u kritik kategoriden çıkarmıştı: Tüm kısıtlamalar kalktı

Kovid-19'u kritik hastalık kategorisinden çıkarmıştı: Danimarka'da tüm kısıtlamalar kalktı!

Kovid-19'u kritik hastalık kategorisinden çıkaran Danimarka'da bugünden itibaren tüm kısıtlamalar kaldırılıyor. Danimarka, tüm koronavirüs kısıtlamalarını kaldıran ilk Avrupa Birliği ülkesi olacak.

01.02.2022 - 10:20 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Kovid-19'u kritik kategoriden çıkarmıştı: Tüm kısıtlamalar kalktı
AB'de tüm kısıtlamaların kalktığı ilk ülke!
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HABERTURK.COM / AA

Danimarka, Omicron varyantı ile başa çıkmak için yüksek aşılama oranına güvenerek, rekor sayıda vakaya rağmen, tüm koronavirüs kısıtlamalarını kaldıran ilk Avrupa Birliği ülkesi olacak.

AFP'nin bildirdiğine göre, İskandinav ülkesi Eylül ve Kasım ayları arasında tüm kısıtlamalarını kaldırmaya yönelik ilk girişimin ardından bir kez daha maske zorunluluğunu, kafe, bar ve restoranların sınırlı çalışma saatlerini kaldırıyor.

17 yaşındaki öğrenci Thea Skovgaard, kısıtlamalar kaldırılmadan bir gün önce AFP'ye verdiği demeçte, "Yarın her şeyin biteceği için çok mutluyum. Şehirdeki yaşam için, gece hayatı için, sadece daha uzun süre dışarıda olabilmek için iyi" dedi.

Gece kulüplerinin açılmasına, iç mekanda kalabalık grupların kişi sınırlaması olmaksızın görüşmesine izin verilecek.

KRİTİK HASTALIK KATEGORİSİNDEN ÇIKARILDI

Danimarka hükümeti, Kovid-19'u sosyal açıdan kritik hastalık kategorisinden çıkarmaya karar vermişti. Sadece Danimarka'ya yurt dışından girişlerde aşı pasaportu uygulamasının devam edecek.

Danimarka'da 10 Eylül 2021'de koronavirüs salgınının tamamen kontrol altına alındığı ve bu nedenle bütün önlemlerin kaldırıldığı açıklanmıştı. Daha sonra, vakaların kontrolden çıkması üzerine 15 Kasım 2021'den itibaren yeniden kısıtlamalar uygulanmaya başlanmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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