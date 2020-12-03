Koronanın tedavisinde kullanılıyordu! Piyasada yok!

Koronavirüsün tedavisinde kullanılan kan sulandırıcı ilaçlar piyasada bulunamıyor. Covid-19 hastalarında pıhtıya karşı kullanılan kan sulandırıcı ilacın şu an eczanelerde muadilini dahi bulmak çok zor. İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, vaka sayılarındaki artışa bağlı olarak Covid-19 tedavisinde kullanılan kan sulandırıcıların bulunamadığını söyledi.

YATAN HASTALAR İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN O İLACA TALEP ÇOK ARTTI

Sarıalioğlu, "Üretici firmayla sürekli görüşüyoruz. Bize verilen bilgi; özellikle yatan hastalar için Sağlık Bakanlığının hastaneler adına talebinin çok arttığı yönünde. '24 saat üretim yapıyor olmamıza rağmen hastane taleplerini ancak karşılayabildik' deniliyor. Bugünden itibaren tüm Türkiye'ye 200 bin doz kutu gibi bir rakam ecza depolarına verilecekti ama sevkiyat oldu mu bilmiyorum. Sıkıntının sebebi hastanelerden talebin fazla olması, bu da tabii ki hasta sayılarının artışına bağlı" diye konuştu.

MUADİLİ DAHİ YOK

Covid-19'un tedavisinde kullanılan kan sulandırıcının muadillerinin de bulunmadığını söyleyen Sarıalioğlu, "Bunlar düşük moleküllü heparin diye geçiyor. Enjektabl bir preparattır ve cilt altına uygulanır, bu ilacın piyasada olan muadili de üretim yapıyor. Diğer muadiller ise ithal kalem. Onlar yurtdışından getirilemiyor. Yani iki kalem üretim var.

Muadil ilacın üreticisinin de bugün yarın eczanelere sevkiyat yapacaklarını biliyoruz. Aynı gerekçeyle, hastanelere yönelik çalıştıkları için aynı sıkıntı onlarda da yaşanıyor. Ancak üretici firmalar bu ilaçların artık eczanede satılabileceğini belirtti" dedi.