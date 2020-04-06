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Son dakika! Koronavirüsü yenen Resmiye nine, beyin kanaması geçirdi

Koronavirüs tedavisinin ardından hastalığı yenen ve 9 günün sonunda hastaneden taburcu olan 86 yaşındaki Resmiye Işık, beyin kanaması geçirdi. Resmiye Nine, kaldırıldığı hastanede yeniden tedaviye alındı

06.04.2020 - 15:28 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika
DHA

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde koronavirüs tedavisi gören ve 9 gün sonra taburcu edilen Resmiye Işık (86),geçirdiği beyin kanaması sonucu hastanede tekrar tedaviye alındı. Hipertansiyon, kalp ve akciğer rahatsızlıkları bulunan Resmiye Işık´ın, 22 Mart günü yatırıldığı hastanede 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Hastanede 9 gün tedavi gören ve 1 Nisan'da testleri negatif çıkan Işık, aynı gün taburcu edildi.

YÜKSEK TANSİYON NEDENİYLE BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Evinde dinlenen ve tedavisine devam edilen Işık, dün gece fenalaşınca yeniden hastaneye kaldırıldı. Yüksek tansiyon nedeniyle beyin kanaması geçiren Işık, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.


'86 yaşında koronavirüsü yenen hasta' olarak gündeme gelen Resmiye Işık´ın yeniden hastaneye kaldırıldığı haberini, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, sosyal medya hesabından duyurdu. Başkan Yüce, "Eski topraklar, ulu çınarlar, ellerinizden öpüyorum. Pek çok kronik rahatsızlığına rağmen koronavirüsü yenerek hepimize umut olan 86 yaşındaki hemşehrimiz Resmiye teyzem beyin kanaması sebebiyle hastaneye kaldırılmış. Kendisine acil şifalar dilerim" dedi.

 

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