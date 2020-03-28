AA

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan ve tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dün bir ilk daha yaşandı. Küresel pandemide 24 saat içinde en yüksek can kaybı meydana geldi. Salgın nedeniyle bir günde 3 bin 307 kişi daha öldü ve acı bilanço 27 bin 363'e yükseldi.

VAKA SAYISI 600 BİNE DAYANDI

Pandemide ikinci kötü haber ise vaka sayısından geldi. önceki gün 60 bin artış gösteren vaka sayısı dün, 65 bin yükselerek 597 bine ulaştı. İşte dünyayı kasıp kavuran salgında son durum...

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 9 BİN 134 OLDU

AA'da yer alan habere göre İtalya'da 5 hafta önce ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınında (Kovid-19) ölenlerin sayısı dün rekor bir yükselişle 969 kişi artarak, 9 bin 134'e ulaştı. Ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının ise 66 bin 414'ü bulduğu belirtildi. Dün yaşanan can kayıplarının 541'inin Lombardiya Bölgesi’nde olduğu bildirildi.

İSPANYA'DA 24 SAATTE 769 KİŞİ CAN VERDİ

İspanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, ülkede şimdiye kadar kayda geçen günlük en yüksek rakama ulaşarak, 769 artışla 4 bin 858'e çıktı. İtalya'nın ardından Kovid-19'dan en fazla ölümün görüldüğü ikinci ülke İspanya'da, vaka sayısı ise son 24 saatte 7 bin 871 artarak 64 bin 59'a yükseldi.

ABD'DE VAKA SAYISI 100 BİNE ULAŞTI

Enfekte sayısında dün sabah Çin ve İtalya'yı geride bırakan ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1701'e çıktı. Ülke genelinde ise toplam vaka sayısının 99 bin 979'u bulduğu bildirildi.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Mike Kelly, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Böylece ülkede koronavirüs bulaşan Kongre üyesi sayısı 5'e çıktı.

FRANSA'DA ÖLÜ SAYISI 2 BİNE YAKLAŞTI

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 1995'e yükseldi. Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının 3 bin 809 artışla 32 bin 964'e ulaştığını söyledi.

İNGİLTERE'DE ÖLÜ SAYISI 759'U BULDU

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu'nun açıklamasına göre, Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 578'den 759'a çıktı. Vaka sayısı ise 2 bin 921 artarak 14 bin 579 olurken, şu ana kadar toplam 113 bin 777 kişiye test yapıldı. İngiltere'de Başbakan Boris Johnson, Sağlık Bakanı Matt Hancock ve tahtın varisi Galler Prensi Charles'a Kovid-19 bulaştığı tespit edilmişti.

İRAN'DA CAN KAYBI 2 BİN 378'E ULAŞTI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 144 kişinin daha hayatını kaybettiği İran'da toplam can kaybı 2 bin 378'e yükselirken, vaka sayısı 2 bin 926 artarak 32 bin 332 oldu. Bu sayı İran'da bugüne kadar bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısı oldu.

ALMANYA'DA VAKA SAYISI PATLADI

Almanya´da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı ciddi boyutlara ulaştı. Almanya, 43 bin 862 enfekte ile en çok vakanın görüldüğü ilk 5 ülkeden birisi haline geldi. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 351´e çıktı. Almanya´da en çok vakanın görüldüğü bölge Kuzey-Ren Vestfalya bölgesi oldu.

İSRAİL'DE ÖLÜ SAYISI 11 OLDU

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e çıktı. İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen 73 yaşındaki bir erkek hastanın daha yaşamını yitirdiği ifade edildi. Ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısının 3 bin 35’e ulaştığı bildirildi.

JAPONYA'DA EN YÜKSEK VAKA ARTIŞI

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir günde, virüsün tespit edildiği günden bugüne geçen süreçte en yüksek vaka sayısı tespit edildi. Bir günde tespit edilen en fazla vaka sayısı 47 olarak açıklanırken, ölü sayısı 57'ye, toplam vaka sayısı ise 2 bin 115'e yükseldi.

ÇİN'DE ÖLÜ SAYISI 3 BİN 295

Kovid-19 salgınının ilk çıktığı ülke olan Çin'de, pandemi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 295, vaka sayısının ise 3 bin 128'i yoğun bakımda olmak üzere 74 bin 971 olduğu duyuruldu.

RUSYA 4'ÜNCÜ ÖLÜMÜ AÇIKLADI

Rusya'da, korona virüsü nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4'e yükseldi. Korona Virüsü İzleme Merkezi'nden yapılan açıklamada, son 24 saat içerisinde ülke genelinde 196 yeni vakanın kayda geçtiği bildirildi. Vaka sayılarında günlük bazda en büyük artış yaşanırken toplam vaka sayısı bin 36'ya yükseldi.