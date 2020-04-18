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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 154 bin 209'a yükselirken toplam vaka sayısı ise 2 milyon 243 bin 512'ye ulaştı. Dünyayı çaresiz bırakan küresel pandemide son 24 saatte acı bilanço şöyle oldu...

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ABD'DE ÖLÜ SAYISI 37 BİN 158 OLDU

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınının merkez üssü haline gelen ABD´de, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı son 24 saatte 6 bin 87 arttı. Ülkede toplam can kaybı 37 bin 158'e ulaşırken vaka sayısı ise 612 bin 353'ü buldu.

İTALYA'DA CAN KAYBI 22 BİN 745'E ÇIKTI

Yeni tip koronavirüs salgınında ABD'den sonra en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da ise ölü sayısı 22 bin 745'i buldu. Ülkede enfekte olanların sayısının ise 106 bin 962 olduğu bildirildi.

İSPANYA'DA ÖLÜ SAYISI 20 BİNİ GEÇTİ

Avrupa'da İtalya'nın ardından can kayıplarında öne çıkan İspanya'da ise yaşamını yitirenlerin sayısı 20 bin 2'ye ulaştı. İspanya'da vaka sayısının ise 96 bin 40 olduğu bildirildi.

FRANSA'DA CAN KAYBI 18 BİN 681'E ULAŞTI

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 681'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, günlük basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 3 bin 914 artarak 168 bin 241'e ulaştığını söyledi.

İNGİLTERE'DE ACI BİLANÇO 14 BİN 576 OLDU

Vaka sayısında artış yaşanan İngiltere'de ise enfekte olanların 93 bin 772'ye yükseldiği öğrenildi. Ülkedeki toplam can kaybının ise 14 bin 576'ya ulaştığı bildirildi.

ALMANYA'DA ÖLÜ SAYISI 4 BİN 352'YE ULAŞTI

Yeni tip koronavirüs Almanya'da ise 4 bin 352 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Ülkedeki vaka sayısı ise 53 bin 931 olarak kamuoyuna açıklandı.

RUSYA'DA BİR GÜNDE 4 BİNDEN FAZLA VAKA

Rusya´da bir günde 4 bin 69 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 32 bin 7´ye yükseldi. Ülkede 41 kişinin de virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu ölü sayısı 273´e ulaştı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 5 BİNE YAKLAŞTI

İran´da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 89 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 4 bin 958´e ulaştı. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son bir günde bin 499 kişide koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 79 bin 494 ´e yükseldiğini söyledi.

ÇİN ÖLÜ VE VAKA SAYISINI REVİZE ETTİ

Çin'de salgın döneminde geciken, gözden kaçan ve hastane kayıtlarına girmeyen ölümler ile vaka sayısı revize edildi. Revize edilen rakamlara göre, kentte toplam ölü sayısı 1290, vaka sayısı 325 arttı. Çin ana karasında salgın nedeniyle can kaybı 4 bin 632 olurken, toplam Kovid-19 vakası da 82 bin 692'ye yükseldi.