Burçak Orçun Erkin borcun@haberturk.com

Son günlerde koronavirüs vaka ve ölüm sayılarında yaşanan artış önümüzdeki süreci belirsiz hale getirirken bu artışın nedenleri ve olası sonuçları tartışılıyor. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Pınar Okyay ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul konuyu haberturk.com'a değerlendirdi. Prof. Okyay artışın nedenlerinin basamaklandırılmamış açılma ve halkın bireysel sorumluluklarını yerine getirmemesi şeklinde özetlerken, Prof. Ertuğrul korkutucu bir tablo ile karşı karşıya olduğumuza dikkat çekti. İşte hekimlerin artan vaka sayıları ile ilgili değerlendirmeleri...