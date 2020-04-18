18 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, koronavirüs salgını sürecinde cep telefonlarını streç filme sararak kullanmak gerektiğini belirterek, "Cep telefonlarımız hayatımızın büyük bir kısmını kapsıyor, gün içinde sürekli elimizde. Pek çok bateri ve virüs bulunduruyor. Bu süreçte telefonlarımızı doğru kullanmanın iki yolu var. Biri telefon suya dayanıklıysa, dezenfektanla temizlemek veya alkol bazlı bir mendil ile silmek.
"SABAH SARIN AKŞAM ÇIKARIN"
İkincisi cep telefonlarını streç film ile sarmak. Aksi takdirde, günlük hayatımızda çok fazla bakteri bulunan telefonlar bu süreçte bizim için daha tehlikeli olacaktır. Sabah streç filme sarıldıktan sonra akşam eve gidildiğinde çıkarmak yeterli olacaktır. Gün içinde streç filmin koruyucu özelliği yetecektir. Tabi şunu da unutmamak lazım. Streç filme sarılsa da sonuçta o telefonlar sürekli olarak elimizde, telefonla görüştükten sonra elimizi yine yüzümüze gözümüze değdirmememiz gerekiyor" diye konuştu.
"CAM ÜRÜNLER TERCİH EDİLMELİ"
DHA'da yer alan habere göre salgın dolayısıyla pek çok vatandaşın plastik ürünleri tercih ettiğini ancak tam tersi cam ürünlerin daha sağlıklı olduğunu söyleyen ve vatandaşların bu süreçte cam ürünler tercih etmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Pullukçu, "Bu süreçte cam eşyalar yerine plastik bardakların tabakların kullanılması son derece yanlıştır. Çünkü, plastik yüzeyler cam yüzeylere göre virüsü daha uzun süre barındırıyor.
"PLASTİK ÜZERİNDE 4 GÜN KALIYOR"
Bazı araştırmalar plastik yüzeyler üzerinde 4 güne kadar, bazı araştırmalar ise plastik yüzeylerde 7 güne kadar bakterinin kaldığını söylüyor. Bu yüzden cam bardaklar, tabaklar çok daha sağlıklıdır. Kullanılan bardak veya tabak gibi eşyalar su, sabun, deterjanla temizlenebilir ancak plastik ürünler, nerede tutuldu, kim dokundu? Bunlar bilinmiyor, o yüzden cam eşyalar daha sağlıklı olduğu için cam ürünler tercih edilmeli" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!