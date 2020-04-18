İHA

Tokat’ın Niksar ilçesinde yaşayan Erol Özden ile Tuba Özden çiftinin 6 çocuğundan en küçüğü olan 14 yaşındaki Fatih Emir Balcı, yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile Niksar Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun korona virüs (Covid -19) testi pozitif çıktı.

TEDAVİSİ 15 GÜN SÜRDÜ

İHA'da yer alan habere göre ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen Balcı, 15 gün süre ile tedavi gördü. Korona virüs hastalığını yenmeyi başaran çocuk sağlıkçıların alkışları arasında hastaneden taburcu edildi.

"ÖKSÜRÜP, TERLİYORDUM"

Hastalığa sokakta oynarken yakalanmış olabileceğini tahmin eden Balcı, “Hastalık beni kötü etkiledi, uyuyamıyordum. 2-3 gün uyuyamadım, tedavi sürecim zor geçti. Sürekli öksürüyordum, terliyordum. Tedavim iyi geçti, iyi baktılar. Taburcu olduğum için iyi hissediyorum. Evde kalsın herkes, dışarı çıkmayın, ellerinizi yıkayın” dedi.

AİLESİ DE KENDİNİ İZOLE ETTİ

Baba Erol Özden, oğlunda koran virüs hastalığı belirtilerinin öksürük ve yüksek ateşle başladığını kaydetti. Özden, emeği geçenlere teşekkür ederek, “Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanımıza, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Niksar’da 300 hanenin yaşadığı TOKİ’de oturuyoruz. Hastalığa nasıl yakalandığından bir bilgimiz yok. Her çocuk gibi sokağa çıkıyordu. Bizlerde 15 gündür karantinada idik. Bizlerde bir şey yok. Şükürler olsun şu an bir hastalık belirtisi yok. Sağlıklıyız diye düşünüyoruz” dedi.

"ZOR BİR SÜREÇ ATLATTIK"

Oğlunun hastalığının tedavisinin ağır geçtiğini ifade eden anne Tuba Özden ise zor bir süreç atlattıklarını ifade ederek, “Çocuğun o sıkıntıları yaşaması bir anne olarak çok üzücü, yıpratıcı. Ama çok şükür atlattık. Herkese teşekkür ediyorum, Rabbim razı olsun. Mutluyuz, istediğimiz ayağımıza geldi. Hiçbir yönden sıkıntı yaşamadık” diye konuştu.