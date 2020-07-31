Türkiye'de son 24 saatte, 996 kişinin daha iyileşmesiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlananların sayısı 214 bin 535 oldu. Son 24 saatte 982 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 230 bin 873, can kaybı 5 bin 691 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirler: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır." dedi.

Bakan Koca, "27 şehirde ise son üç günde yeni ağır hastamız olmadı. Zatürreli hasta oranımızda düşüş, yeni tanı konan hasta sayımızda artış eğilimi var." ifadesinde bulundu.



KORONAVİRÜSTE DÜNKÜ TABLO

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!