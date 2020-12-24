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HaberlerSağlıkSon dakika... Koronavirüs vaka sayısı düşüyor! Bakan Fahrettin Koca açıkladı...

Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 18 bin 102

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı. Bugün 18 bin 102 yeni vaka tespit edildi, 254 hasta ise hayatını kaybetti.

24.12.2020 - 20:23 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika... Koronavirüs vaka sayısı düşüyor! Bakan Fahrettin Koca açıkladı...
Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı açıklandı
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Türkiye'de son 24 saatte 195 bin 675 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 4 bin 805 oldu, 33 bin 985 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 935 bin 292'ye yükseldi.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Bakan Koca, ''Bugün tespit edilen 3.218 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Aşının etkili olacağı müjdesini aldık. Şimdi aşılanıp etkisini görene kadar kendimizi daha iyi koruma zamanı. Güzel günlere tedbirle hazırlanalım.'' dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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