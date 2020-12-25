Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Koca, "Bugün tespit edilen 3199 yeni hastamız var. Hasta ve vaka sayılarındaki düşüş etkisini hastane yükümüzde de göstermeye başladı." dedi.

"AŞI KAMPANYASI SONUNA KADAR TEDBİRDE ISRAR EDELİM"

Bakan Koca, "Ümidimiz bu iyileşmenin yakın zamanda kayıplarımızın sayısına da yansıması. Aşı kampanyası sonuna kadar tedbirde ısrar edelim." ifadelerini kullandı.



DÜNKÜ KORONAVİRÜS (24 ARALIK 2020) TABLOSU



"ÜMİDİMİZ BU İYİLEŞMENİN KAYIPLARIMIZIN SAYISINA DA YANSIMASI"

Bakan Koca, sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bugün tespit edilen 3.199 yeni hastamız var. Hasta ve vaka sayılarındaki düşüş etkisini hastane yükümüzde de göstermeye başladı. Ümidimiz bu iyileşmenin yakın zamanda kayıplarımızın sayısına da yansıması. Aşı kampanyası sonuna kadar tedbirde ısrar edelim.

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