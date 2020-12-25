Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İstanbul'daki koronavirüs tablosuyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

İstanbul İl sağlık yöneticilerimiz ve Başhekimlerimizle haftalık değerlendirmemizi yaptık. Son hafta içinde İstanbul’da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi. Polikliniklerde %50’ye varan azalma oldu; bu durum hastane yatışlarına %35, yoğun bakımlara %30 olarak yansıdı.