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        Haberler Spor Futbol UEFA ülke puanı için kritik viraj! Hedef en iyi sezon... - Futbol Haberleri

        UEFA ülke puanı için kritik viraj! Hedef en iyi sezon...

        UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, Yunanistan'da çıktığı ilk maçta Olympiakos'a 3-2 mağlup oldu. Fenerbahçe'nin rövanş mücadelesi UEFA ülke puanı için son derece önemli. Sarı-lacivertliler, Yunan ekibini elerse tarihimizin en iyi sezonuna imzamızı atacağız. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.04.2024 - 14:41 Güncelleme: 13.04.2024 - 14:41
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        • 1

          Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos’a 3-2 mağlup oldu.

        • 2

          Fenerbahçe'nin mağlubiyeti sonrası ülke puanına katkı olmasa da 38.100 puanla 9. sıradaki yerimizi koruduk.

        • 3

          Bu sezon sıralamada ilk 10'u garantilediğimiz için gelecek sezon Süper Lig'de şampiyon olan takım 2025-2026'da Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak. Ancak lig ikincisinin Devler Ligi'ne katılımında kritik bir viraj bulunuyor.

        • 4

          Türkiye'nin 9.'luktaki yerini kaybetmemek adına tek tehdit, Çekler'in Kupa 3'teki tek takımı Viktoria Plzen. Çekler, Fiorentina ile sahasında golsüz berabere kaldı ve 250 puan katkıyla 36.050 puana ulaşarak, kendisiyle aynı puandaki İskoçya'yı (Bu sezon daha fazla ülke puanı (13.500) topladığı için) geçerek 10. sırayı kaptı.

        • 5

          Türkiye sezonu 9. tamamlarsa, 2025-26'da bir önceki sezonun lig ikincisi Devler Ligi'ne 2. ön eleme yerine 3. ön elemeden başlayacak. Bu yüzden Plzen'in rövanş maçında elenmesi çok önemli.

        • 6

          EN İYİ SEZONA İMZA ATABİLİRİZ

          Ayrıca Fenerbahçe'nin Kadıköy'de turu geçmesi, 9.'luğun yanı sıra geçen ülke puanında tarihin en iyi performansı gösterdiğimiz geçen sezonu (11.800) da geçmemizi sağlayacak.

        • 7

          Eğer bu gerçekleşirse galibiyetten sarı-lacivertliler 500, yarı finale çıktığı için de 250 bonus puan kazanacak.

        • 8
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        • 10
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