Koronavirüs salgınında son durum

Türkiye'de son 24 saatte 181 bin 323 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 695 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 522 oldu, 9 bin 896 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 146 bin 430'a yükseldi.

BAKAN KOCA'DA DEĞERLENDİRME

Bakan Koca, "Bugün tespit edilen 1.508 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlerle elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmeliyiz. Birlikte hareket edersek güçlüyüz." dedi.