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HaberlerSağlıkSon dakika... Bugün koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Entübe hasta sayısında artış var mı? İşte tablo

Son dakika... Koronavirüs salgınında bugün 21 hasta hayatını kaybetti

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca koronavirüs salgınında bugünün yeni tablosunu paylaştı. Koronavirüsten bugün 21 hasta hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısı ise 1304...

18.06.2020 - 20:39 | Güncelleme: ABONE OL
Sağlık Bakanı Koca

Türkiye'de son 24 saatte 1304 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 184 bin 031, can kaybı 4 bin 882 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre; bugün 48 bin 412 test yapıldı, 1304 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 21 hasta vefat etti, 1382 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 822 bin 316, vaka sayısı 184 bin 31, vefat sayısı 4 bin 882 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 755, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 311, toplam iyileşen hasta sayısı ise 156 bin 022 oldu.

SAĞLAIK BAKANI KOCA: İYİLEŞEN HASTA SAYISI VAKA SAYISINI GEÇTİ

Sağlık Bakanı Koca, ''Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalma oldu. İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ BUGÜN TEKRAR YENİ VAKA SAYISINI GEÇTİ. Birimizin ihmali, hepimizi ilgilendiriyor. Hayatımıza tedbirlerle devam edelim.'' ifadelerini kullandı.

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