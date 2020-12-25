Yılbaşı bileti için koronavirüs unutuldu

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi’nde büyük ödüle sahip olma umuduyla, bilet satın almak için Fatih’teki Nimet Abla Gişesine gelenler yüzlerce metre kuyruk oluşturdu. Korona virüse davetiye çıkartan gişe kuyruğu havadan görüntülendi.
Milli Piyango İdaresi’nin Yılbaşı Özel Çekilişi için belirlediği 100 milyon liralık büyük ikramiyeye ilgi yoğun oldu. Büyük ikramiyeye sahip olmak isteyen binlerce vatandaş, Eminönü’ndeki Nimet Abla Gişesi’ne akın etti. Vatandaşlar, büyük ikramiye hayaliyle gişe önünde saatlerce sıra bekledi. Gişe önünde oluşan uzun kuyrukta sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı görüldü. Bazı vatandaşlar ise yüzlerce metre uzunluğa ulaşan kuyrukta beklememek için meydandaki seyyar satıcılardan bilet almayı tercih etti.
Öte yandan büyük ikramiyesi 100 milyon TL olan Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi.
"SOSYAL MESAFE KESİNLİKLE YOK"
Eminönü’nde dolaştığı sırada gişe kuyruğunu gören Gül Korkmaz, “Şok içerisindeyim. Şimdi gördüm. Ekmek kuyruğu gibi. Şahsen üzüldüm. Normal bir şekilde bir vatandaşın ihtiyacı var deseler bu kadar kişi toplanamaz. Sosyal mesafe kesinlikle yok. Hiçbir şekilde uyarma da yok. Biz bu tedbirleri boşuna alıyoruz o zaman. Virüs de var ama kimse uymuyor” dedi.
"RESMEN KORONAVİRÜS DAVETİYESİ ÇIKARTIYORLAR"
Gişe kuyruğunda bekleyen Semih Can Türk, “Yaklaşık 2 saattir bekliyoruz. 4 tane çeyrek alacağım. Sosyal mesafe sıfır. Ben de kuyruğun dışında bekliyorum. Mesafeyi ancak bu şekilde koruyorum. Burası baya kalabalık. Resmen korona virüsü davetiye çıkartıyorlar” diye konuştu.
“500-600 METREDEN FAZLA KUYRUK VAR"
Seyyar satıcıdan bilet alan Tekin Baba, “Sıraya nasıl gireyim? Sıraya girilecek durum yok ki. Ben de bilet almaya geldim. Sıraya giremedim. Mecbur arkadaşlardan aldım. 500-600 metreden fazla kuyruk var. Şurada sosyal mesafe ne arasın?” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!