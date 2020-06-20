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Türkiye'de son 24 saatte 1248 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 22 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 186 bin 493 ve can kaybının 4 bin 927 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 41 bin 112 test yapıldı, 1248 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 22 hasta vefat etti, 1312 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 904 bin 744, vaka sayısı 186 bin 493 ve vefat sayısı 4 bin 927 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 781, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 318 ve iyileşen sayısı 158 bin 828 olarak kayıtlara geçti.

KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Son günlerde vaka sayılarımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46. İyileşen hasta sayımız bugün de yeni vaka sayımızın üstünde. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız." ifadelerini kullandı.

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