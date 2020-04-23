AA

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 183 bin 453'e yükselirken dünya genelinde enfekte sayısı ise 2 milyon 629 bin 801'e ulaştı. İşte küresel pandemide son 24 saatte ortaya çıkan bilanço!

ABD'DE ÖLÜ SAYISI 46 BİN 771 OLDU

AA'da yer alan habere göre ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin ikinci bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yaşamayacağını savunurken, uzmanlar virüsün sonbaharda yeniden görülebileceği ihtimalini öne çıkardı. Ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46 bin 771'e, vaka sayısı ise 707 bin 486'ya çıktı.

İTALYA'DA CAN KAYBI 25 BİNİ GEÇTİ

İtalya İçişleri Bakanı Lamorgese, Kovid-19 tedbirlerinin gevşetileceği dönemi anlattı. Lamorgese, "Kesinlikle, toplu taşımada ve ofislerde maske takmak zorunlu olacak. Bu yeni bir yaşam stili. Bu durumdan kesin olarak çıkabilmemiz için bu koşullara faydalı olduğunu bilerek uymamız gerekiyor" dedi. Ülkedeki can kaybı 25 bin 85'e, vaka sayısı 107 bin 700'e ulaştı.

İSPANYA'DA ÖLÜ SAYISI 21 BİN 717'YE ÇIKTI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dünyada en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İspanya, 14 Mart'tan bu yana uyguladığı olağanüstü hali (OHAL) 9 Mayıs'a kadar uzattı. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 717'ye, vaka sayısı ise 100 bin 757'ye yükseldi.

FRANSA'DA CAN KAYBI 21 BİN 340'A ULAŞTI

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 340'a çıktı. Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, günlük basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 1827 artarak 183 bin 268'e ulaştığını söyledi.

İNGİLTERE'DE 24 SAATTE 759 CAN KAYBI

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı da 4 bin 451 artarak 133 bin 495'e çıktı.

ALMANYA'DA ÖLÜ SAYISI 5 BİN 211 OLDU

Almanya´da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 211'e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 148 bin 453 olarak açıklandı. Almanya'nın Mainz kentinde Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech'e, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için klinik deney yapma onayı verildi.

RUSYA'DA BİR GÜNDE 5 BİN 236 VAKA

Rusya´da koronavirüs tespit edilen kişi sayısı artış gösteriyor. Ülkede bir günde 5 bin 236 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 57 bin 999´a yükselirken; 57 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle de toplam can kaybı 513´e ulaştı.

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AVUSTRALYA'DA TOPLAM ÖLÜM 74 OLDU

Avustralya'da iki kişinin daha hayatını kaybetmesiyle yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 74'e çıkarken, son 24 saatte sadece 22 kişide virüs tespit edildi. Ülkedeki toplam vaka sayısının bin 655'e ulaştığı bildirildi.