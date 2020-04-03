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6 kişi gözaltına alındı! Tam 12.4 ton!

Tekirdağ'da polisin düzenlediği operasyonda 12 bin 400 litre sahte etil alkol ele geçildi. Bir kimyager ve kargo görevlisinin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü

03.04.2020 - 13:38 | Güncelleme: ABONE OL
sahte etil alkol
DHA

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada, kolonya ve dezenfektan üretiminde hammadde olarak kullanılan etil alkolü sahte olarak üreten kişileri tespit etti.

 

80 LİTRE DE KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

DHA'da yer alan habere göre ekipler, merdiven altı üretim yapılan 2 iş yeri, 1 ev ve araçlarda yaptığı aramada, 12 bin 400 litre sahte etil alkol, 80 litre kaçak içki, alkollü içki üretiminde kullanılan 5 ısı ölçer, yoğunluk ölçen 10 dansimetre, alkollü içkilerin piyasaya sürülmesi için hazırlanmış kargo paketleri, bir kargo firmasına ait bandrol ve etiketler, bir sıvı madde aktarımında kullanılan dalgıç pompa ile çok sayıda kimyasal ve bitkisel aroma ele geçirildi.

ARALARINDA KİMYAGER DE VAR

Olayla ilgili biri kimyager, biri kargo görevlisi 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. 

 

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