İşte en güncel koronavirüs tablosu!

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor. Bakan Koca "Düşüş hızında yavaşlama olsa da ağır hasta sayımız da düşmeye devam ediyor. Kısıtlamalar sonuç veriyor." dedi. 29 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı. İşte son dakika koronavirüs haberleri...

29 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

29 Aralık koronavirüs tablosu henüz açıklandı. Sağlık Bakanı Koca "Bugün tespit edilen 2 bin 783 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısında düşüş devam ediyor." dedi.

28 ARALIK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada;

"Bugün tespit edilen 2.816 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Elde ettiğimiz kazanımları muhafaza edebilmek ve salgınla mücadele edebilmek için tedbir ve kısıtlamalara tam uyum şart. Birlikte üstesinden geleceğiz." dedi.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Güncel verilere göre, son 24 saatte 180 bin 892 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 197 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte, 22 bin 203 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 37 bin 433'e yükseldi. Toplam test sayısı 23 milyon 958 bin 818'e ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 162 bin 775, vefat sayısı 20 bin 135, ağır hasta sayısı 4 bin 251 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 36,2, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 2 bin 816 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Elde ettiğimiz kazanımları muhafaza edebilmek ve salgınla mücadele edebilmek için tedbir ve kısıtlamalara tam uyum şart. Birlikte üstesinden geleceğiz."

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülecek aşılama programında vatandaşları zorlayıcı bir uygulamanın olmayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan yılın son Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi:

"Çin'den sipariş verdiğimiz aşının ilk partilerinin yılbaşından önce ülkemize teslim edilmelerini bekliyoruz. Almanya'dan gelecek aşının da ocakta ülkemize ulaşacağını ümit ediyoruz. İnşallah en kısa sürede kendi üretimimiz olan birden fazla aşıyı milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız. Bugünkü toplantımızda salgınla mücadelede geldiğimiz yeri tekrar değerlendirdik. Gelişmelerin ümitvar olduğunu gördük. Bu çerçevede okullarımızdaki yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı 15 Şubat 2021'e kadar uzatıyoruz."

Kovid-19 mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 25 Aralık Cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 21-28 Aralık'ta sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 40 bin 591 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığı bildirildi.

Türk Eczacıları Birliğinden "Kovid-19 aşısında alternatifler çoğaltılmalı" çağrısı

Türk Eczacıları Birliğinden (TEB) yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 aşısında tek bir ilaç şirketine bağlı kalınmaması, aşı temininde farklı alternatiflerin önemli ve öncelikli strateji olarak değerlendirilmesi gerektiği bildirildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK) yapılan yazılı açıklamada, yılbaşında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, medya hizmet sağlayıcılardan tüm aile fertlerinin birlikte seyredeceği programların seçiminde daha hassas davranmalarını bekledikleri belirtildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde tedbirler kapsamında kapalı olması gereken iki ayrı kahvehanede iskambil oynadığı tespit edilen 40 kişiye 77 bin 886 lira, Denizli'nin Pamukkale ve Çivril ilçelerinde ise 38 kişiye 81 bin 25 lira ceza uygulandı.

Siirt'te son bir ayda tedbirleri ihlal eden 672 kişiye para cezası kesildi.

Tokat'ta karantinada kaldığı yurttan perde sarkıtarak kaçan şüpheli yakalandı.

DÜNYADAN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 81 milyon 364 bini, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 776 bini, iyileşenlerin sayısı 57 milyon 484 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 19 milyon 589 bini, Hindistan'da 10 milyon 224 bini, Brezilya'da 7 milyon 486 bini ve Rusya'da 3 milyon 78 bini aştı.

ABD Sağlık Bakan Yardımcısı Brett Giroir, mutasyona uğrayan Kovid-19 türünün ABD'de de olabileceğini açıkladı.

Almanya'da salgın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini geçti. Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 348 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 126’ya çıktı.

Belçika'da Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıya onay verilmesinin ardından ilk aşılar yapıldı.

Finlandiya ve Norveç'te Kovid-19'un çabuk yayılan türüne rastlandı.

İngiltere Premier Lig'de bugün oynanması planlanan Everton-Manchester City karşılaşması, konuk ekipte görülen Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkeye Kovid-19 aşılarının bir kısmının Türkiye'den geleceğini belirterek, bu aşıların 10 gün içerisinde KKTC'ye ulaşmasını beklediklerini kaydetti.

Sırbistan'da yeni yıl kutlamalarına ilişkin organizasyonlar yasaklanırken, kafe ve restoranların 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde yerel saatle 18.00'a kadar hizmet vereceği bildirildi.