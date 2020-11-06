İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Esenyurt, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Üsküdar, Sarıyer, Beykoz, Şişli, Küçükçekmece ve Maltepe ilçelerinde kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı.

Maltepe Zümrütevler'de durdurulan araçlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı, maske takıp takmadıkları kontrol edildi. Denetime takılan minibüs sürücüsü Rıfat Genişyol fazla yolcu alması nedeniyle trafik ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı. Minibüs sürücüsü Genişyol "Ayakta 1 yolcum vardı. Bir taneden dolayı ceza yedim. Yani ekipleri görmemiştim. Bilseydim o yolcuyu da indirirdim" dedi.

Ekiplerin kent genelinde denetimleri devam ediyor.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ: BEN ALMADIM, ONLAR BİNDİ

Başakşehir'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir minibüste fazladan 8 yolcu olduğu belirlendi. "Ben almadım onlar bindi" diyerek kendisini savunan sürücüye ceza kesildi.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, vatandaşların yoğun olduğu toplu taşıma araçları üzerinde denetim yaptı. Atatürk Bulvarı üzerinde otobüs ve minibüsleri durduran polis ekipleri, şoför ve yolcuların maske kuralına uyup uymadığını kontrol etti. Durdurulan bir minibüste fazladan 8 fazla yolcu olduğu görüldü. Sürücüye pandemi tedbirlerine uymadığı için para cezası kesildi.

Fazla yolcu taşıdığı için kendisine ceza yazılan şoför, kendisini çeken kamerayı elinle kapatmaya çalıştı. Neden fazla yolcu aldığı sorulan sürücü, "Ben almadım onlar bindi" dedi.

LOKANTA SAHİBİ: MÜŞTERİLERE 'KALK' DİYEMEM Kİ

Başakşehir'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında akşam saat 22.00'dan itibaren evlere sipariş hariç hizmet veren lokanta, kafe ve barlar üzerinde denetim yapıldı. Koronavirüs kurallarına uymayan işletmelere ceza kesildi. Girilen bir lokantada müşterilerin içeride olduğu ve yemek yedikleri görüldü. Lokanta sahibi, "Müşterilere kalk git diyemem ki" diyerek kendini savundu.

Vaka sayılarının artmasından dolayı koronavirüs salgıyla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı. Alınan tedbirlere göre, akşam, saat 22.00'den sonra evlere sipariş haricinde lokantaların da kapatılması kararı alındı. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22.00'den itibaren ilçe sınırları içinde bulunan işletmeler üzerinde denetim yaptı. Saatin 22.00'yi geçmesine rağmen mekân içinde müşterilerine hizmet vermeye devam eden işletmelere ceza kesildi.

Girilen bir lokantada müşterilerin içeride olduğu ve yemek yedikleri görüldü. Polislerin ceza yazacaklarını söylemesi üzerine işletme sahibi, "Müşterilere kalk git diyemem ki" diyerek kendini savundu.