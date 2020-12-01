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Koronavirüs geçiren hastaların akciğerleri yeni bir yöntemle tarandı: Korkutan hasar!

Koronavirüs (Covid-19) ile enfekte olan hastaların 3 ay sonra yeni bir tarama yöntemiyle incelenen akciğerlerinde hasar tespit edildi

01.12.2020 - 11:03 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA: Korkutan hasar! Korona geçiren hastaları 3 ay sonra yeni bir tarama yöntemiyle incelediler
Korkutan hasar! Geleneksel yöntemlerle tespit edilemiyor
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AA

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile enfekte olan hastaların 3 ay sonra yeni bir tarama yöntemiyle incelenen akciğerlerinde hasar tespit edildi. Oxford Üniversitesinden bilim insanları, yaşları 19 ila 69 olan 10 hastanın akciğerlerini ksenon gazı kullanarak manyetik rezonans (MR) ile taradı.

AA'nın BBC kaynaklı haberine göre, tarama sırasında ksenon gazını içine çeken hastalardan nefes darlığı çektiğini söyleyen 8'inde, akciğer hasarının işaretleri görüldü.

Hastaların Covid-19 enfeksiyonundan 3 ay sonra "nefes darlığının" yanı sıra "yorgunluktan" şikayetçi olduğu ancak enfeksiyon sırasında hiçbirinin yoğun bakıma alınmadığı ya da ventilasyona ihtiyaç duymadığı belirtildi.

HASAR GELENEKSEL TARAMA YÖNTEMLERİYLE TESPİT EDİLEMİYOR

Uzmanlar, hastalardaki akciğer hasarının, geleneksel tarama yöntemleriyle tespit edilemediğine de işaret etti.

Çalışmaya liderlik eden Profesör Fergus Gleeson, "Bir çeşit akciğer hasarı bekliyordum ancak karşılaştığımız seviyede değil." değerlendirmesini yaptı.

Gleeson ve ekibi, Covid-19 enfeksiyonu sırasında hastaneye kaldırılmayan ve ciddi semptomlar göstermeyen kişilerde de benzer bulgulara rastlanıp rastlanmayacağını tespit etmek için taramayı 100 kişi üzerinde yapmayı planlıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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