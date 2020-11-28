Koronavirüsün bir belirtisi daha!

Corona virüs hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Corona virüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı. Uzmanlar, diş kaybının corona virüsün uzun süreli etkilerinden biri olarak değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, bazı Covid-19 geçirmiş hastalarda diş etinde gevşeyen dişlerin kanamadan düştüğünü söyledi. Bir diğer Covid-19 geçirmiş hasta grubunun ise diş etlerinde hassaslaşma, dişlerde grileşme veya dişlerde kırılma şikayetleri yaşadığı iddia edildi.
CORONA VİRÜSE YAKALANDI, DİŞİ DÖKÜLDÜ
The New York Times gazetesinde yer alan habere göre, New York, Voorheesville'den 43 yaşındaki Farah Khemili, bu zamana dek hiçbir zaman diş kaybı yaşamadığını belirterek, önce dişinin gevşediğini, ertesi gün de kan veya acı olmadan dişinin düştüğünü söyledi.
Corona virüsün dolaşım sistemi üzerindeki etkilerinden muzdarip olan hastalar da diş kaybı yaşadıklarını dile getirdi. Uzmanlar, Covid-19'un tek başına diş semptomlarına neden olabileceğinden şüphelendiğini vurguladı.
"DİŞLERİN YUVALARINDAN DÜŞMESİ NADİRDİR"
Utah Üniversitesi'nde periodontist olan Dr. David Okano, "Dişlerin yuvalarından düşmesi son derece nadirdir" dedi.
Uzmanlar, koronavirüsün (Covid-19) bir sonucu olarak mevcut diş problemlerinin daha da kötüleşebileceğini, özellikle de hastalar akut enfeksiyonlardan kurtuldukça uzun vadeli etkileriyle mücadele ettiklerini dile getirdi.
Bazı uzmanlar, doktorların ve diş hekimlerinin bu tür olasılıklara açık olması gerektiğini söyledi.
Kan damarlarının sağlığı ve hastalığını araştıran Angiogenesis Vakfı'nın Başkanı Dr. William W. Li, "Şimdi, hastaların Covid'den iyileştikten aylar sonra yaşadıkları şaşırtıcı ve bazen engelleyici semptomların bazılarını incelemeye başlıyoruz" dedi.
NORMAL VE SAĞLIKLI DİŞLERİ OLAN 12 YAŞINDAKİ ÇOCUKDA DA DİŞ KAYBI MEYDANA GELDİ
Diş kaybı yaşayan Khemili, dişini kaybettiği gün Covid-19'u yaşayan kişilerin açtığı bir Facebook sayfasını ziyaret etti ve sayfanın kurucusu Diana Berrent'in, hafif bir Covid-19 vakası geçirdikten aylar sonra, 12 yaşındaki oğlunun yetişkin dişlerinden birini kaybettiğini bildirdiğini gördü. Ortodontistine göre Khemili'nin aksine, Berrent’in oğlunun altta yatan hastalığı olmayan normal ve sağlıklı dişleri vardı.
Facebook grubundaki diğer kişiler de kanamadan düşen dişleri hakkında paylaşımda bulundu. Bir kadın, dondurma yerken dişini kaybettiğini, Eileen Luciano da diş ipi kullanırken kasım ayının başlarında bir üst azı dişinin düştüğünü kaydetti.
Luciano, "Dişlerimin döküleceği, düşündüğüm en son şeydi" dedi.
CORONA VİRÜSÜN EN YAYGIN SEMPTOMLARI:
- Ateş
- Kuru öksürük
- Yorgunluk
DAHA SEYREK GÖRÜLEN SEMPTOMLAR:
- Ağrı ve sızı
- Boğaz ağrısı
- İshal
- Konjunktivit
- Baş ağrısı
- Tat alma veya koku duyusunun kaybı
- Ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi
CİDDİ SEMPTOMLAR:
- Solunum güçlüğü veya nefes darlığı
- Göğüs ağrısı veya göğüste baskı
- Konuşma veya hareket kaybı
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